Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in die Turnhalle der Realschule

Hauenstein (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 10:00 Uhr, bis Montag, 21:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Turnhalle der Realschule in der Prälat-Sommer-Straße ein. Offensichtlich wurde zunächst versucht, eine Glastür einzuschlagen. Nachdem dies misslang wurde eine andere Glastür angegangen. Durch ein kleines Loch gelang schließlich das entriegeln der Tür und man gelangte in das Gebäudeinnere. In der Küche im Obergeschoß wurden mehrere Schubladen und Schränke geöffnet sowie eine Spülmittelflasche ausgeleert. Im Untergeschoß, hinter der zunächst erfolglos angegangenen Glastür, waren ein schwarzer Rucksack und ein gelber Schlafsack mit Rot- und Blauanteilen abgelegt. Diese hat der Täter mitgenommen. Die Sachen gehörten einem unbekannten Mann, der in der Woche zuvor vor dieser Tür mehrmals unberechtigt übernachtet hatte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei auch um den Täter handelt und der Mann eingebrochen ist, um an seine Gegenstände zu gelangen. Ansonsten wurde nach derzeitigem Stand nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf 1000 Eu-ro geschätzt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

