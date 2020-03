Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 20.03.2020 bis 21.03.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person - Auf der Ortskernentlastungsstraße in Lindern kam es am Freitag, 20.03.2020, gegen 17:05 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger aus Lindern befuhr mit seinem PKW, VW Lupo, diese Straße aus Richtung Lastrup kommend in Richtung Auen. Aus ungeklärter Ursache geriet er nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal gegen die entgegenkommende Sattelzugmaschine eines 51-jährigen aus Werlte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrzeugführer des PKW wurde dabei tödlich verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Ortskernentlastungsstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf - Am Freitag, 20.03.2020, in der Zeit von 16:15 Uhr bis 16:35 Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Löningen, Angelbecker Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter blauer PKW, Ford, mit CLP-Kennzeichen, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter der Rufnummer 05432-9500 entgegen.

Für den Bereich Cloppenburg liegen derzeit keine Meldungen vor.

Wir sind für euch da! Bleiben sie bitte für uns Zuhause!

