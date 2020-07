Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hundebiss

Höhfröschen (ots)

Die Waldfischbacher Polizei sucht den Hundehalter eines schwarz-weißen, kniegroßen Hundes, der am vergangenen Sonntagnachmittag, etwa um 15.30 Uhr, in Höhfröschen, im Bereich der "Schonebacher Tränke", spazieren ging. Der Hund sei zwar an-geleint gewesen, teilt die Polizei mit, dennoch habe er beim Vorbeilaufen des Geschädigten zugeschnappt. Der 47-jährige Geschädigte hat eine kleinere Bisswunde am Oberschenkel davongetragen. Im Moment des ersten Schockes sei der Geschädigte weitergelaufen, ohne nach den Personalien des Hundebesitzers zu fragen. Die Polizei bittet den Hundehalter, sich unter 06333/9270 zu melden. Auch Zeugenhinweise nimmt die Polizei zu diesem Vorfall entgegen.

