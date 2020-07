Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alleinunfall eines Motorradfahrers

Eppenbrunn (ots)

Am Sonntag, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 32jähriger Motorradfahrer die L478 von Eppenbrunn kommend in Richtung Ludwigswinkel. In einer steilen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und rutschte gegen die Leitplanke. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden. Am Krad und an der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1500 Euro. pips

