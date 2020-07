Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Fälle von Trunkenheit im Verkehr

Pirmasens und Münchweiler (ots)

Am Sonntag, gegen 10:00 Uhr, wurde anlässlich einer Verkehrskontrolle in der Blocksbergstraße bei einem 20jährigen Pkw-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab 0,89 Promille. Bei einer weiteren Kontrolle gegen 23:30 Uhr in Münchweiler, in der Straße "Am Sölchen", ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei einem 34jährigen Pkw-Fahrer einen Wert von 2,44 Promille. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell