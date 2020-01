Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Linz für das Wochenende 10.01.-12.01.2020 1.Führen eines KFZ unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Linz am Rhein (ots)

Am 11.01.2020, gegen 19:30 Uhr wurde ein PKW in der Rheinstraße in Vettelschoß durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz kontrolliert. Bei der Fahrzeugführerin konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Marihuana. Die Weiterfahrt wurde der Dame untersagt. Eine Anzeige wurde erfasst.

