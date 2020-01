Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 12.01.2020

Betzdorf (ots)

Betzdorf Verkehrsunfallflucht am 10.01.2020, zwischen 10.15 h und 11.30 h, in Betzdorf, Steinerother Straße - Zeugenaufruf! Auf dem Parkplatz des Center-Shop kam es beim Ausparken zur Beschädigung eines geparkten grauen VW Caddy, wobei dies eine bislang unbekannte Passantin beobachtete und einen Hinweis an der Kasse im Verkaufsladen hinterließ. Letztlich konnte hierdurch und auch durch die freiwillige Meldung der Verursacherin aufgrund eines Facebook-Aufrufes die Sache geklärt werden. Dennoch bittet die Polizei die Zeugin des Unfalles, sich unter 02741/926-0 zu melden.

Weitefeld Diebstahl am 11.01.2020, zwischen 10.00 und 11.00 h, in Weitefeld, Bahnhofstraße Mehrere bislang unbekannte Täter betraten den Verkaufsladen mit integrierter Poststation, lenkten die Mitarbeiterin ab und nutzten so eine günstige Gelegenheit, sich Zugang zu den Lagerräumen der Post zu verschaffen. Hier entwendeten der oder die Täter zwei Päckchen mit Elektronikteilen im Wert von ca. 1.000.-EUR. Bei den Tätern handelt es sich um Personen südländischen Aussehens. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Bitte melden unter 02741/926-0.

Betzdorf Fahren ohne Versicherungsschutz am 11.01.2020, 23.05 h, in Betzdorf, Waldstraße Als eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte einen im Gegenverkehr befindlichen Pkw-Fahrer zu kontrollieren, gab dieser daraufhin Gas, stellte einige Meter weiter plötzlich das Fahrzeug ab und rannte weg. Durch den Vorsprung konnte leider der Fahrer mit osteuropäischen Erscheinungsbild nicht mehr aufgefunden werden. Bei anschließenden Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Pkw wegen fehlenden Versicherungsschutzes zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war, weshalb der Mann vermutlich das Weite suchte. Ob noch weitere Hintergründe für die Flucht bestehen, muss noch abgeklärt werden.

Alsdorf Pkw-Aufbruch am 12.01.2020, 01.00 h, in Alsdorf, Geishardtstraße und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Durch einen lauten Knall wurde die Anwohnerin aufmerksam, als ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein die Scheibe des vor dem Anwesen abgestellten Pkw einschlug. Aufgrund sofortiger Nachschau flüchtete der Täter, um nicht erwischt zu werden. Die Polizei bittet diesbezüglich Zeugen sich unter 02741/926-0 zu melden. Eine unmittelbare Fahndung führte leider nicht zum Erfolg. Allerdings wurde dabei ein 39-jähriger Mann kontrolliert, bei dem noch Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten.

Herdorf Bedrohung am 12.01.2020, 03.00 h, in Herdorf, Glockenfeld Durch Gäste der Diskothek wurde der Türsteher angesprochen, dass sich im Toilettenbereich zwei Männer streiten würden. Als er dazwischen ging und einen der Männer nach draußen bat, zog dieser ein Cuttermesser und bedrohte den Türsteher. Dieser reagierte blitzschnell, nahm dem 29-jährigen Polen das Messer ab und sperrte diesen aus. Mittlerweile war auch der andere "Streithahn" nach draußen gekommen und bevor die Polizei eintraf, entfernten sich beide offensichtlich befreundeten Männer, konnten aber im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Dabei wurden noch weitere Cuttermesser aufgefunden.

Betzdorf Versuchter Diebstahl am 12.01.2020, 03.10 h, in Betzdorf, Bahnhofstraße Bislang unbekannte Täter versuchten an zwei auf dem Bahnhofsvorplatz abgestellten Pkw die Radkappen zu entwenden und wurden dabei von einem Pkw-Eigentümer gestört, so dass die beiden südländisch aussehenden Täter unverrichteter Dinge flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter 02741/926-0 zu melden.

Herdorf Trunkenheit im Straßenverkehr am 12.01.2020, 03.40 h, in Herdorf, Hellerstraße Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde Alkoholgeruch bei einem 30-jährigen Fahrzeugführer festgestellt, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden wurde.

