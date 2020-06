Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Sperrmüll angezündet - Zeugen gesucht

Sperrmüll hat am frühen Donnerstagmorgen (25. Juni, 3:50 Uhr) an der Johanniterstraße (Eingang Böninger Park) gebrannt. Zeugen hatten Rauch bemerkt und die Rettungskräfte gerufen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht verdächtige Personen beobachtet? Zeugen melden sich bitte bei der Kripo (Kriminalkommissariat 11): 0203 2800.

