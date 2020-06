Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Dachstuhl brennt - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

Am Mittwochmittag (24. Juni, 12:30 Uhr) hat es im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses an der Kolpingstraße gebrannt. Die Flammen verbreiteten sich schnell. Die Feuerwehr konnte den Brand nach mehreren Stunden löschen. Dafür musste die Polizei die Kolpingstraße in beiden Richtungen sperren. Niemand wurde verletzt. Die Wohnungen sind zurzeit nicht bewohnbar. Alle Bewohner konnten bei Angehörigen oder Freunden unterkommen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnten Schweißarbeiten einer Baufirma am Dach die Brandursache sein. Zur genauen Aufklärung wurde auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft ein Brandsachverständiger beauftragt.

