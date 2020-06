Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Radfahrer stoßen beim Überholen zusammen

Duisburg (ots)

Zwei Radfahrer sind am Mittwochvormittag (24. Juni, 11 Uhr) auf dem Radweg an der Friedrich-Ebert-Straße (Höhe AWO-Seniorenzentrum) zusammengestoßen. Beide waren dabei in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Da der 51-Jährige auf seinem E-Bike schneller unterwegs war als die 67-Jährige, klingelte er und wollte links an ihr vorbeifahren. Als die Duisburgerin das Klingeln hörte, wich sie ebenfalls aus. Beide Radfahrer stießen zusammen. Der Senior stürzte, verletzte sich leicht und verzichtete auf den Rettungswagen. Die Polizei nahm den Unfall auf und klärt nun, wer den Unfall verursacht hat.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell