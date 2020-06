Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: 81-Jährige tödlich verunglückt

Duisburg (ots)

Vor der Haltestelle Rheintörchenstraße ist eine 81-jährige Frau am Montagnachmittag (22. Juni, 16 Uhr) beim Überqueren der Schienen von der Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 27-jährige Fahrer der Linie 903, die von Hochfeld in Richtung Hüttenheim unterwegs war, konnte trotz Notbremsung den Unfall nicht verhindern. Rettungskräfte brachten die Duisburgerin ins Krankenhaus, wo sie sofort notoperiert wurde. An den Folgen des Unfalls ist die 81-Jährige am Dienstagmorgen verstorben. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Die Beamten suchen dringend Zeugen, die Angaben machen können oder die Seniorin kurz vor dem Unfall gesehen haben. Hinweise bitte an das VK 22 unter der Rufnummer 0203 2800.

