Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Raub an der S-Bahnhaltestelle - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Raub am Freitagmorgen (19. Juni) gegen 9:35 Uhr an der S-Bahnhaltestelle an der Angermunder Straße in Großenbaum: Zwei Unbekannte sollen einen 58-Jährigen beim Einsteigen in die Bahn zu Boden gezogen und ihm den Rucksack vom Rücken gerissen haben. Anschließend soll das Duo über die Gleise in Richtung Fachhochschule gerannt sein. Beide Männer sind etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Sie waren dunkel gekleidet und hatten Cappys auf. Der eine trug eine weiße und der andere eine blaue Maske. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800.

