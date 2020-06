Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Polizei stoppt Autorennen

Duisburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (20.Juni), gegen 01:45 Uhr bemerkten Polizisten an der Ampel Friedrich-Ebert-Straße / Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße einen BMW M2 und einen Audi S4. Als die Lichtzeichenanlage auf Grünlicht umschaltete, beschleunigten beide Fahrzeugführer stark und lieferten sich ein Kopf-an-Kopf Rennen mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Eine gefahrlose Nacheile war den Polizisten erst möglich nachdem die Fahrzeuge in Folge einiger Kurven ihre Geschwindigkeit reduzierten. An der Rotlicht zeigenden Ampel in Höhe der Holtener Straße kontrollierten die Beamten die beiden Männer. Die 53- und 27-jährigen Autofahrer zeigten sich daraufhin einsichtig. Die jeweils weit über 300PS starken Fahrzeuge sowie die Führerscheine der Kontrahenten stellten die Polizisten sicher. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht. Dennoch wurde entsprechendes Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen eingeleitet.

