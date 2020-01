Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Recklinghausen

Herten

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Abend beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Mazda Premacy. Das Auto stand auf einem Lkw-Parkplatz an der Carl-Bosch-Straße. An dem Auto entstand 2.000 Euro Sachschaden an der Fahrertür.

Dorsten

Um einem Zusammenstoß mit einem unbeleuchteten Auto zu vermeiden, lenkte ein 51-jähriger Autofahrer aus Dorsten an einer Parkplatzzufahrt an der Marler Straße, stark nach rechts ein und kollidierte mit einem Betonpöller. Dabei entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Der Fahrer des unbeleuchteten blauen Dacia Logan entfernte sich unerlaubt von der Unfallestelle. Er fuhr auf der Marler Straße in Richtung Norden. Der Unfall passierte gestern um 18:10 Uhr.

Marl

Zwischen Montag 15:00 Uhr und Mittwoch 06:30 Uhr beschädigte ein unkannter Autofahrer einen geparkten grauen Seat Ibiza an der Straße Hüppelswick. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Am Dienstagabend, gegen 22:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Volvo V70 auf dem Parkdeck am Marler Stern. Es entstand 3.000 Euro Sachschaden links vorne an dem Auto.

Waltrop

Zwischen Samstagvormittag und Sonntagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Fiat 500 auf einem Discounter-Parkplatz an der Leveringhäuser Straße. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

