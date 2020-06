Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Motorradfahrer stürzt - Rettungshubschrauber landet

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (19. Juni, 14:45 Uhr) kam ein Motorradfahrer in einer Kurve der Winkelhauser Straße von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich. Ein Rettungshubschrauber brachte den 31-jährigen Yamaha-Fahrer mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Der Notarzt schloss Lebensgefahr nicht aus. Die Winkelhauser Straße wurde durch die Polizei für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell