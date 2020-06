Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Radfahrer fährt über Rot

Duisburg (ots)

Ein 72-jähriger Radfahrer hat am Donnerstagnachmittag (18. Juni, 15 Uhr) nicht auf eine rote Fußgängerampel an der Emmericher Straße geachtet. Er war parallel zur Straße auf dem Radweg in Richtung Obermeidericher Straße unterwegs, als er die Straße überqueren wollte. Der Senior kollidierte deswegen mit dem Fiat eines Duisburgers (33) und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Weil er dort zugab, Alkohol getrunken zu haben, wurde eine Blutprobe angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell