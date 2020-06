POL-DU: Hochemmerich: Golf fährt Fußgänger beim Abbiegen an

Polizei Duisburg

Ein Abbiegeunfall endete am späten Donnerstagabend (18. Juni, 23:55 Uhr) für einen 25-jährigen Fußgänger mit einem Aufenthalt im Krankenhaus: Er ging gerade an einer Ampel über die Friedrich-Alfred-Straße, als ihn ein schwarzer Golf erfasste. Der 23 Jahre alte Golf-Fahrer hatte den Mann beim Linksabbiegen von der Atroper- in die Friedrich-Alfred-Straße übersehen. Der 25-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Golfs. Ein Krankenwagen brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

