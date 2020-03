Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Autodiebstahl

Schwarzer VW Golf 7 mit dem Kennzeichen KLE-FO95 entwendet

Goch (ots)

Am Samstag (21. März 2020) in der Zeit zwischen 11:30 und 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen VW Golf 7, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Straße Am Bössershof abgestellt war. Der Wagen mit dem Kennzeichen KLE-FO95 verfügte über ein Keyless-Go-System, dessen Signal die Täter vermutlich überbrückten. In der Heckscheibe des etwa sieben Jahre alte Fahrzeugs ist im oberen Bereich ein Aufkleber mit einem weißen Schriftzug angebracht. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Autos bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

