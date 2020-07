Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter vermutlich durch ein rückwärtiges, höher gelegenes und gekipptes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Oltschstraße. Das Wohnhaus wurde komplett durchwühlt. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand ein höherer Geldbetrag, Goldschmuck im mittleren vierstelligen Bereich und ein Computer-Tablet. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pizw

