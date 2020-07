Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beifahrer eines Leichtkraftrades leicht verletzt

Trulben (ots)

Gestern, gegen 17:00 Uhr, befuhr eine 59jährige Skoda-Fahrerin die Hauptstraße in Fahrtrichtung Obersimten, als sie plötzlich verkehrsbedingt anhalten musste. Ein folgender, 16jähriger Leichtkraftradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beim Ausweichmanöver streifte das Leichtkraftrad die hintere linke Stoßstange des Skoda. Der 15jährige Sozius touchierte mit seinem rechten Knie die Rückleuchte des Pkw. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. pips

