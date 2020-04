POL-KLE: Goch - Unfallflucht / Verursacherfahrzeug wahrscheinlich ein weißer Kastenwagen

Kreispolizeibehörde Kleve

In der Zeit zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen (21. April 2020) beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen silber-farbenen Kia-PKW, der am Fahrbahnrand der Motzfeldstraße abgestellt war. Es entstand ein Schaden am vorderen rechten Radkasten. Der Besitzer des Kia hatte am Montagabend (20. April 2020) gegen kurz vor 23:00 Uhr einen Knall gehört, die Beschädigung am Fahrzeug aber zunächst nicht wahrgenommen. Die Auswertungen der Spurensicherungsfolie und des Schadenbildes haben ergeben, dass es sich beim Wagen des Verursachers um einen weißen Kastenwagen gehandelt haben könnte. Dieser flüchtete jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.(cs)

