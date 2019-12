Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst Einbrecher auf frischer Tat - Hilden - 1912101

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagabend (17. Dezember 2019) hat die Polizei in Hilden einen Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Der Mann war in eine Imbissbude vor einem Baumarkt auf dem Westring eingebrochen. Aktuell wird noch geprüft, ob der Mann noch heute (18. Dezember 2019) einem Haftrichter vorgeführt wird.

Gegen 22:30 Uhr verschaffte sich ein 40 Jahre alter Düsseldorfer gewaltsam Zugang in die Imbissbude, indem er die Tür zu dieser aufhebelte. Dabei wurde der stille Einbruchsalarm ausgelöst, welcher auf das Handy des Inhabers auflief. Dieser alarmierte umgehend die Polizei, welche sofort zu der Imbissbude auf dem Parkplatz des Baumarktes eilte.

Dort trafen sie den Einbrecher noch in der Imbissbude an. Dieser hatte den Raum bereits nach Wertgegenständen abgesucht und sich gerade an dem Tresor zu schaffen gemacht. So konnten die Polizisten den Mann nur zwölf Minuten nach Auslösung des Alarms festnehmen. Sie brachten ihn ins Polizeigewahrsam zur Wache nach Mettmann, wo festgestellt wurde, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine entsprechende Blutprobe wurde daraufhin angeordnet und von einem Arzt durchgeführt.

Außerdem ließen die Polizisten am Tatort das Auto des Täters sicherstellen. Die daran angebrachten Kennzeichen waren geklaut und zur Fahndung ausgeschrieben. Zudem war der Wagen nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

Bei der Überprüfung der Personalien des Einbrechers stellten die Polizeibeamten fest, dass dieser bereits mehrfach wegen Einbruchsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Aktuell wird daher noch geprüft, ob er noch am heutigen Mittwoch (18. Dezember 2019) einem Haftrichter vorgeführt wird.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell