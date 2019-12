POL-ME: Korrekturmeldung zu Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Heiligenhaus - 1912099

Polizei Mettmann

In unserer Pressemeldung ots 1912098 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4472011) hat sich leider ein redaktioneller Fehler eingeschlichen. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich an der Gustav-Heinemann-Straße in Heiligenhaus, nicht in Velbert. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

