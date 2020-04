Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Pressemeldung "Wohnungsbrand" vom 19. April 2020, 09:01 Uhr - Zeugen gesucht

Wie berichtet, geriet am Samstag (18. April 2020) gegen 23:50 Uhr in Kleve auf der Spyckstraße ein Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die Kriminalpolizei konnte inzwischen einen technischen Defekt als Brandursache ausschließen, es wird von Brandstiftung ausgegangen. Daher startet die Polizei einen erneuten Zeugenaufruf: Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.(cs)

