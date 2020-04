Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - versuchte Brandstiftung in Kirche

Zeugen erkennen Tatverdächtige

Goch (ots)

Am Dienstag (03.03.2020) kam es zu einer versuchten Brandstiftung in der Maria Magdalena-Kirche in Goch über die wir bereits mit Pressemeldung vom 04.03.2020 berichteten:

Nun konnte die Tat glücklicherweise geklärt werden. Zeugen konnten die beiden jugendlichen Tatverdächtigen in den Aufnahmen der Videoüberwachung aus der Kirche identifizieren. Es handelt sich dabei um ein 14-jähriges Mädchen und ein 15-jährigen Jungen aus Goch. Beide wurden bereits kriminalpolizeilich vernommen.

Während die 14-Jährige bislang keine Aussage tätigte, gestand der 15-Jährige die Tat. (cp)

