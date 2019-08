Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Schalksmühle (ots)

Heute, gegen 12 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Reeswinkeler Weg. Etwa 20 Meter vor der Straße "Am Hagen" kam ein 64-jähriger Radfahrer aus Schalksmühle zu Fall. Er fiel so unglücklich, dass er sich lebensbedrohliche Gesichtsverletzungen zuzog. Nach bisherigen Erkenntnissen trug er zur Unfallzeit einen Helm. Es handelte sich offenbar um einen Alleinunfall. Der Radfahrer musste in eine Klinik nach Bochum ausgeflogen werden. Am Fahrrad entstand nur leichter Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Wache Halver unter 02353/9199-0 entgegen.

