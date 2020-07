Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sicherstellung von Betäubungsmitteln in vier Fällen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 06.07.2020, 15:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Wallstraße SV: Bei der Kontrolle eines 23-Jährigen und eines 30-Jährigen, die sich hinter der Hallplatz-Galerie aufhielten und augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss standen, wurden bei der Durchsuchung der Kleidung sowie der mitgeführten Gegenstände 1,5 Gramm Marihuana bei der jüngeren Person und 0,8 Gramm Cannabis bei der älteren Person sichergestellt.

Zeit: 06.07.2020, 14:40 Uhr Ort: Zweibrücken, Rosengartenstraße SV: Bei der Kontrolle eines 18-Jährigen auf dem kleinen Exe warf dieser seine Bauchtasche in den Bleicherbach, um die Durchsuchung durch die Polizei zu verhindern. Die Tasche konnte 30 Meter weiter an der Wehranlage aus dem Wasser geholt und sichergestellt werden. Sie enthielt eine Box mit ca. 5 Gramm Marihuana. In seinem Rucksack bewahrte der 18-Jährige zudem einen Spiegel mit Amphetamin-anhaftungen auf. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Zeit: 06.07.2020, 23:50 Uhr Ort: Zweibrücken, Gottlieb-Daimler-Straße SV: Bei der Kontrolle eines 19-Jährigen auf dem Gelände einer Tankstelle wurden im Rucksack der Person ein Grinder und eine Feinwaage aufgefunden. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs konnten überdies ca. 12 Gramm Cannabis sichergestellt werden.

Gegen alle vier Personen wurden Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

