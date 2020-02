Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unbekannte heben Gullydeckel aus

Schifferstadt (ots)

Am Montag, den 17.02.20, wurde durch eine Zeugin gegen 22:00 Uhr ein ausgehobener Gullydeckel in der Bahnhofstraße gemeldet. Die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt konnten vor Ort feststellen, dass sich ein Gullydeckel neben der Bordsteinkante nicht mehr an seinem Platz befand und setzten diesen wieder ein. Auf Grund der Gefährlichkeit für Fahrzeuge und Fußgänger, vor allem bei Dunkelheit, wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Beamten sicherten entsprechendes Spurenmaterial. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in dieser Sache gemacht haben, sich unter 06235-4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell