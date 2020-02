Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Drogenfund bei Personenkontrolle

Harthausen, 16.02.2020, 21:00 Uhr (ots)

~Am späten Sonntagabend wurde in der Raiffeisenstraße in Harthausen mit einem 17-Jährigen eine Personenkontrolle durchgeführt. Hierbei fanden die Beamten bei dem Jugendlichen ein Tütchen mit Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet ~

