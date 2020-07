Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Hauenstein/ pidn (ots)

Am 06.07.2020, gegen 19:35 h, wurde eine 66 - jährige Frau in Hauenstein in der Bergstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte durch die Beamten Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Da sich der gemessene Wert, eines freiwilligen Testes, über dem erlaubten Befand, wurden Führerschein und Fahrzeugschlüssel durch die Beamten einbehalten. Zudem erwarten die Dame ein Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Dahn



Telefon: 06391-9160

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell