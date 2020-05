Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl aus Garage

Fachbach (ots)

Vom 09.05.20, 19:00 Uhr, auf den 10.05.20, ca. 15:00 Uhr, wurden aus einer geschlossenen Garage in der Koblenzer Straße in Fachbach durch Unbekannte mehrere Werkzeuge entwendet. Hinweise werden an die Polizei Bad Ems erbeten unter per email pibadems@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 02603-9700.

