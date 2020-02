POL-PDLU: Nötigung und Gefährdung im Straßenverkehr/Amtsanmaßung

Polizeidirektion Ludwigshafen

Nötigung und Gefährdung im Straßenverkehr/Amtsanmaßung

Maxdorf/Frankenthal (Pfalz)

Am 16.02.2020 gegen 15:11Uhr meldet ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Frankenthal, dass er mit seinem grauen Mazda die L 527 von Maxdorf aus in Richtung Oggersheim befährt. Ein 33-jähriger Mann aus Ellerstadt fährt mit seiner schwarzen Mercedes A-Klasse hinter dem Mazda. Kurz nach Befahren der dortigen Brücke habe der bislang hinter dem Mazda-Fahrer fahrende Mercedes-Fahrer mit seinem PKW zum Überholen angesetzt und hierfür den Fahrstreifen des Gegenverkehrs befahren. Beide Fahrzeugführer haben nun im Gegenverkehr einen weiteren PKW (vermutlich silberner Mercedes SLK/CLK) wahrgenommen. Um den Überholvorgang zu beenden, wollte die A-Klasse weiter beschleunigen. Der Mazda-Fahrer wiederum beschleunigte, um dem Mercedes-Fahrer ein gefahrloses Wiedereinscheren zu ermöglichen. Schließlich beendet die A-Klasse den Überholvorgang, bremst den Mazda anschließend absichtlich auf 30 km/h aus und bringt ein Blaulicht an dem Fahrzeugdach an. Dem Mazda-Fahrer kommt dies suspekt vor, weshalb er die Polizei verständigt, die beide Fahrzeugführer anschließend einer Verkehrskontrolle unterziehen kann.

Der Mercedes-Fahrer gibt an, das Blaulicht im Rahmen eines Junggesellenabschieds geschenkt bekommen zu haben. Er wisse, dass dies eine "dumme Idee" gewesen sei. Das Blaulicht kann in einem nahegelgegen Gebüsch aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Mercedes-Fahrer wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung im Straßenverkehr und Amtsanmaßung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen

