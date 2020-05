Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug +++Zeugen gesucht+++

Uhlandstraße, 65582 Diez (ots)

Am 09.05.2020 zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr kam es in der Uhlandstraße in Diez zu einer massiven Sachbeschädigung an einem abgestellten Pkw durch ein oder mehrere unbekannte Täter. Am Fahrzeug wurden sämtliche Scheibenwischer, beide Außenspiegel und die Schattenleisten der Fenster gewaltsam entfernt und weggeworfen.

Die Polizei Diez bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06432/601-0.

