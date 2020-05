Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an geparktem Pkw +++ Zeugen gesucht +++

Esteraustraße, 56379 Holzappel (ots)

In der Zeit zwischen dem 06.05.2020 und dem 09.05.2020 kam es in der Esteraustraße in Holzappel zur mutwilligen Beschädigung eines abgestellten Pkw. Die Polizei Diez bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06432/601-0.

