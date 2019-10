Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Obdachlosem Geldbörse gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 16.10.2019, zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr, übernachtete ein 42-jähriger Obdachloser auf einer Parkbank am Ludwigsplatz. Als er aufwachte, musste er feststellen, dass unbekannte Täter seine Geldbörse aus seiner Hosentasche gestohlen hatten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

