Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebinnen stehlen Schmuck

Ludwigshafen (ots)

Am 15.10.2019, gegen 16:00 Uhr, klingelte eine unbekannte Frau, die in Begleitung eines Mädchens war, bei einem 90-Jährigen und einer 89-Jährigen in der Bannwasserstraße. Die unbekannte Frau bot dem Ehepaar an, deren Haus- und Gartenarbeiten zu erledigen. Die Eheleute lehnten das Angebot ab, ließen die beiden aber trotzdem in ihre Wohnung. Während die unbekannte Frau das Ehepaar in ein Gespräch verwickelte, lief das Mädchen unbeaufsichtigt in der Wohnung herum. Am nächsten Tag (16.10.2019) stellten die Eheleute fest, dass Schmuck gestohlen worden war. Die unbekannte Frau war etwa 30 Jahre alt, circa 1,60 m groß und hatte kurze dunkle Haare. Sie war dunkel gekleidet. Das Mädchen war etwa 10 Jahre alt, circa 1,40 m groß, hatte ebenfalls kurze dunkle Haare und war hell gekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

