Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schmuck und Uhr gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 15.10.2019, gegen 17.10 Uhr, stahl eine unbekannte Täterin in einem Uhren- und Schmuckgeschäft in der Oppauer Straße Schmuck und eine Uhr im Gesamtwert von über 400 Euro. Die unbekannte Frau sowie ihr unbekannter Begleiter gaben zuvor an, etwas kaufen zu wollen. Während sich der Begleiter an einen Tisch setzte, lief die Frau durch das Geschäft und sah sich um. Nachdem die beiden den Laden verlassen hatten, wurde festgestellt, dass Schmuck und eine Uhr fehlten. Die Frau war etwa 40-45 Jahre alt, circa 1,65 - 1,70 m groß und schlank. Sie hatte schwarze lange Haare und stark gebräunte Haut. Der Begleiter war etwa 40-45 Jahre alt und circa 1,80 - 1,85 m groß. Er hatte eine schmale Statur und dunkle lockige Haare. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

