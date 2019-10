Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 28-Jähriger fährt betrunken und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Ludwigshafen (ots)

Am 15.10.2019, gegen 23.00 Uhr, fiel der Betreiberin einer Tankstelle in Neckargemünd auf, dass der Fahrer eines Autos mit Ludwigshafener Kennzeichen, der bei ihr getankt hatte, offensichtlich betrunken war. Dies meldete sie der Polizei. Nachdem sich der Autofahrer einer Kontrolle durch die Baden Württembergische Polizei entziehen konnte und nun bereits die Grenze zwischen Baden Württemberger und Rheinland Pfalz überquert hatte, wurden die Kollegen der Polizeiinspektion Ludwigshafen benachrichtigt. Als die Polizeibeamten das Auto kurz vor der Halteranschrift feststellten und den Fahrer kontrollieren wollten, öffnete dieser die Fahrertür, warf den Fahrzeugschlüssel unter ein geparktes Fahrzeug und rannte weg, um sich der Kontrolle zu entziehen. Als die Polizeibeamten ihn eingeholt hatten, war er sehr feindselig ihnen gegenüber. Nachdem er sich aggressiv und drohend vor den Beamten aufbaute, versuchten sie, ihn mit Handfesseln zu fixieren. Dagegen wehrte sich der 28-Jährige mit aller Gewalt. Nur mit erheblicher Kraftanwendung gelang es den Beamten, ihm die Handschellen anzulegen. Da er offensichtlich alkoholisiert war und unter Einfluss von Betäubungsmittel stand, wurde er mit auf die Dienststelle genommen. Auch dort verhielt er sich aggressiv und streitlustig. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen.

