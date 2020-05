Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Westerburg (ots)

Am Samstag, 09.05.2020 gegen 19 Uhr befuhr eine 57 Jahre alte Frau aus der Verbandsgemeinde Westerburg die Jahnstraße in Westerburg. Infolge Alkoholeinwirkung kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr in die Gartenmauer eines Wohnhauses. Sowohl der Pkw, wie auch die Einfriedung wurden dabei stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 20.000,- Euro geschätzt. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

