Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsgefährdung des Gegenverkehrs

Marienfels (ots)

Hiesiger Dienststelle wird eine Verkehrsgefährdung des Gegenverkehrs durch Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot mitgeteilt. Ein dunkler Mercedes Vito aus dem Kreis Offenbach befuhr am heutigen Tag zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr die L335 von Braubach kommend in Fahrtrichtung Marienfels. Laut Mitteiler sei der verantwortliche Fahrzeugführer auf dieser Strecke mehrfach durch Fahren von "Schlangenlinien" auf die Gegenfahrspur geraten und habe dort entgegenkommende Fahrzeuge konkret gefährdet. Der verantwortliche Pkw konnte durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Es wird gebeten, Hinweise zu möglichen Geschädigten des Vorfalls der Polizei in Sankt Goarshausen mitzuteilen.

