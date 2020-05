Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Bad Ems (ots)

Am 05.05.2020 kam es gegen 20:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Koblenzer Straße, Bad Ems. Der Unfallverursacher touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, welche Angaben zum Verursacher tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden.

