Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Motorrad und Rollerdiebstähle in Kaub

Kaub (ots)

Am 6. Mai, spätabends, im Zeitraum zwischen 22 Uhr und Mitternacht wurden in Kaub insgesamt vier motorisierte Zweiräder entwendet. Tatorte waren der Kauber Bahnhof, die Marktstraße, die Schulstraße und die Adolfstraße. Drei Zweiräder wurden, teils beschädigt, am 7. Mai, in der näheren Umgebung von Kaub wieder aufgefunden. Ein Zeuge hatte am Tatabend, gegen 23 Uhr, fünf augenscheinlich südländische Jugendliche mit Atemschutzmasken, in der Adolfstraße in Kaub gesehen, wie sie zuerst zu Fuß unterwegs waren und später dann zu dritt und zu zweit auf jeweils einem Roller die Straße entlang gefahren sind. Wer hat an diesem Abend ähnliche Beobachtungen gemacht oder kann andere sachdienliche Hinweise an die Polizei in St. Goarshausen geben.

