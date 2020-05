Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht; Kleintransporter

Montabaur, Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Donnerstag, dem 30.04.2020, gg. 11:30 Uhr kam es in der Johann-Kalb-Straße in Höhr-Grenzhausen zu einem Verkehrsunfall.

Beim Rangieren fuhr ein weisser Kleintransporter rückwärts gegen einen dort befindlichen Laternenmast.

Eine Anwohnerin konnte hier lediglich den Unfallhergang beobachten, wonach sich zu diesem Zeitpunkt zwei männliche Personen im Fahrzeug befunden haben sollen.

Der Fahrzeugführer stieg nach ersten Erkenntnissen aus dem Fahrzeug aus, schaute sich den Schaden an und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Weitere Hinweise zum Fahrzeug (Kfz-Kennzeichen, o.ä.) wurden nicht bekannt.

Etwaige weitere Zeugen werden gebeten, sich mit weiteren Erkenntnissen zu melden.

