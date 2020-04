Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten; Einbruch in Einkaufsmarkt

Pliezhausen (RT): Vorfahrt missachtet

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen ist ein 52-Jähriger nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Kurz nach sieben Uhr bog ein 60 Jahre alter Mann mit einem Ford Mondeo mit Anhänger von der Untere Bachstraße aus nach links auf die B 297 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des aus Richtung Mittelstadt heranfahrenden, 52-jährigen Lenkers eines Mercedes Vito. Durch die Wucht des Aufpralls lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus, außerdem kippte der Pkw-Anhänger zur Seite. Der Vito-Lenker wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt dürfte der Blechschaden rund 10.000 Euro betragen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine Streckensperrung bis zirka neun Uhr erforderlich. (mr)

Eningen (RT): Pkw contra Roller

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Motorroller hat sich am Montagvormittag der 60-jährige Zweirad-Lenker schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 48 Jahre alter Autofahrer mit seinem Skoda Octavia die Reutlinger Straße stadteinwärts und bog auf Höhe eines Supermarkts nach links in die Straße In der Raite ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden 60-Jährigen, der daraufhin auf den Asphalt stürzte. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Auch der Unfallverursacher wurde aufgrund der starken Aufregung ambulant im Krankenhaus behandelt. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf etwa 6.000 Euro beläuft, wurden von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. (mr)

Albstadt-Truchtelfingen (ZAK): In Einkaufsmarkt eingebrochen

Über eine Tür hat sich ein Unbekannter am Sonntagabend, gegen 18.40 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Straße Am Wiesengrund verschafft. Vermutlich wurde er dabei durch die Alarmanlage gestört, worauf er unerkannt flüchtete. Da die Polizei erst geraume Zeit später alarmiert wurde, verliefen sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen bislang ergebnislos. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

