POL-LDK: - Mülltonnen in Eiershausen brennen - Drogenfahrer in Wetzlar, Sinn und Aßlar erwischt - Unbekannte beschädigen Passat - Auto aufgebrochen - in Bäckerei eingestiegen

Eschenburg-Eiershausen: Mülltonnen angesteckt -

Unbekannte zündelten heute in den frühen Morgenstunden (20.11.2019) in der Schwarzbachstraße. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter zwischen 01.45 Uhr und 02.20 Uhr drei Mülltonnen ansteckten. Bewohner entdeckten gegen 02.30 Uhr das Feuer und löschten die Flammen. Die Feuerwehr war nicht im Einsatz. Durch die Hitze wurde eine Hecke beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 700 Euro. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen die in diesem Zusammenhang dort auffielen, nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Wetzlar, Sinn und Aßlar: Drogenfahrer erwischt -

Mitarbeiter der Herborner und Wetzlarer Polizei zogen in der zurückliegenden Nacht Drogenfahrer aus dem Verkehr. Die drei Männer mussten mit auf die Dienststellen, dort nahmen ihnen Ärzte Blutproben ab. Anschließend durfte sie die Wachen wieder verlassen. Gestern Abend (19.11.2019), gegen 23.10 Uhr stoppten sie in der Siegmund-Hiepe-Straße in Wetzlar den Fahrer eines 1-er BMW. Der 30-jährige Driedorfer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Knapp eine Stunde später erwischte es in Sinn den Fahrer eines Golfs. Er wurde in der Herborner Straße kontrolliert. Der Drogenvortest des Greifensteiner schlug auf Amphetamin an. Ebenfalls Amphetamin hatte der 30-jährige Fahrer eines Polos in Aßlar konsumiert. Diesen stoppten die Ordnungshüter gegen 01.30 Uhr im Nordring. Auf die Drogenfahrer kommen nun Strafanzeigen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu.

Aßlar: Neuer Außenspiegel fällig -

Einen Schaden von rund 300 Euro ließen Vandalen an einem brauen VW Passat zurück. Der Kombi parkte im Zeitraum vom 18.11.2019 (Montag), gegen 19.30 Uhr bis zum 19.11.2019 (Dienstag), gegen 07.30 Uhr in der Ringstraße, in Höhe der Hausnummer 51. Die Täter traten oder schlugen gegen den linken Außenspiegel des Passats. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Auto geknackt -

In der Zeit zwischen dem 07.11.2019 und dem 11.11.2019 machten sich Diebe im Nassauer Weg an einem Renault Twingo zu schaffen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und durchwühlten den Wagen. Ihnen fielen eine Mappe mit Fahrzeugunterlagen, rund 250 Euro Bargeld sowie ein Schlüssel in die Hände. Für eine neue Scheibe werden für den Besitzer rund 200 Euro fällig. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Rechtenbach: In Bäckerei eingestiegen -

In der Straße "Budenweisgraben" suchten Einbrecher eine Bäckerei auf. Sie hebelten eine Tür zum Betrieb auf und drangen ein. Derzeit gehen die Betreiber davon aus, dass die Diebe keine Beute machten. Die Aufbruchschäden summieren sich auf mindestens 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der Nacht von Dienstag (19.11.2019) auf Mittwoch (20.11.2019) an der Bäckerei beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

