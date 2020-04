POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Einbrüche; Kletterunfall; Geschwindigkeitskontrollen; Politisch motivierte Farbschmierereien

Polizeipräsidium Reutlingen

Bei illegalem Kraftfahrzeugrennen schwer gestürzt

Wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen zwei Motorradfahrer und einen Fahrzeugführer nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag, gegen 16 Uhr, auf der B 28 am Ortsausgang Reutlingen in Richtung Metzingen ereignet hat. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr ein 23-Jähriger mit seiner 800er BMW auf der linken Spur, ein 21-Jähriger mit seinem Ford Mustang auf der rechten Spur und knapp hinter dem Ford ein 22-Jähriger mit einer 1100er Ducati. Alle drei fuhren nahezu auf gleicher Höhe und mit starker Beschleunigung in Richtung Metzingen. Etwa 500 Meter nach dem Ortsschild wechselte der BMW-Fahrer plötzlich vom linken auf den rechten Fahrstreifen, wodurch der Mustang-Fahrer bremsen musste, um nicht aufzufahren. Der hinter dem Mustang fahrende Ducati-Fahrer konnte aufgrund des viel zu geringen Abstands nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zu einer Berührung mit dem Ford kam, in deren Folge der 22-Jährige stürzte, wobei sein Motorrad noch weit über einhundert Meter über die Fahrbahn schlitterte. Der Biker wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Ford und der Ducati wird auf insgesamt knapp 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Heftig aufgefahren

Auf etwa 8.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 32-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Halskestraße verursacht hat. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Seat Altea auf der Halskestraße in Richtung Siemensstraße unterwegs. Aufgrund der tiefstehenden Sonne erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender 23-Jähriger mit seinem Mercedes verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Nahezu ungebremst krachte der Mercedes ins Heck des Seat. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Mercedes nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Reutlingen (RT): In Bildungszentrum eingebrochen

Eine Bildungseinrichtung im Naherholungsgebiet Markwasen ist in den vergangenen Tagen von einem Einbrecher heimgesucht worden. Mit Hilfe einer Leiter gelangte der bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in der Zeit von Samstag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 09.30 Uhr, ins Innere des Gebäudes in der Rudolf-Harbig-Straße. Im Haus wurden mehrere Bürotüren gewaltsam aufgehebelt und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Zum möglichen Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Esslingen-Hohenkreuz (ES): Gartenhausbrand

Mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften ist die Feuerwehr am Sonntagabend beim Brand eines Gartenhauses im Gewann Kalkklinge, in der Verängerung des Kernerwegs im Einsatz gewesen. Gegen 22.20 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von einem Zeugen alarmiert, nachdem dieser den Brand an einer Seite des Gartenhauses entdeckt hatte. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, allerdings wurden der hölzerne Dachstuhl und das Ziegeldach erheblich beschädigt. Wie sich herausstellte, waren an der Hauswand gelagerte Gegenstände aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, allerdings fiel der entstandene Sachschaden mit geschätzten 40.000 Euro beträchtlich aus. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Deizisau (ES): Betrunken Gegenverkehr gefährdet (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen und Geschädigten, die am Sonntagmittag auf der L 1201 zwischen Strümpfelbach und Plochingen-Stumpenhof durch die Fahrweise eines silbernen Mercedes Cabrio gefährdet worden sind, sucht das Polizeirevier Esslingen. Ein Zeuge alarmierte gegen 14 Uhr die Polizei, nachdem ihm der Mercedes auf der Strecke aufgefallen war, weil er sowohl auf gerader Strecke, als auch in Kurven immer wieder teils komplett auf die Gegenfahrbahn gekommen war und entgegenkommende Fahrzeuge bremsen und ausweichen mussten. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 59-jährige Fahrer wenig später angetroffen werden. Eine entsprechende Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330. (cw)

Lenningen (ES): Kletterunfall

Schwer verletzt worden ist ein 33-jähriger Kletterer am Sonntagnachmittag am Kompostfels in Lenningen. Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte der Sportler gegen 15.50 Uhr mehrere Meter in die Tiefe, nachdem sich eine seiner Sicherungen gelöst hatte. Der verunglückte Kletterer wurde durch die Bergwacht gerettet und anschließend mittels Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen. (rn)

Nürtingen (ES): Brand einer Waldfläche

Eine vermutlich nicht sorgfältig gelöschte Serviette könnte nach derzeitigem Kenntnisstand am Sonntagnachmittag in der Tischardter Straße zum Brand einer Waldfläche geführt haben. Ein 29-Jähriger befand sich gegen 16.45 Uhr mit seiner Freundin zum Picknick im dortigen Waldstück und entzündete eine benutzte Serviette. Diese setzte den Waldboden auf einer Fläche von etwa einem dreiviertel Hektar in Brand. Die Feuerwehr Nürtingen brachte die Flammen mit acht Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (rn)

Ostfildern (ES): Aufbrüche von Gartenhäusern

Zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, hat ein unbekannter Täter zwei Gartenhäuser in der Straße Im Kapf aufgebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich jeweils über Fenster gewaltsam Zutritt ins Innere der Gartenhäuser. Über mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Wendlingen am Neckar (ES): Etwa jeder Zehnte zu schnell

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei am Sonntag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 23 Uhr auf der B 313 in Wendlingen ist bei knapp 3300 gemessenen Fahrzeugen in Fahrtrichtung Nürtingen etwa jeder Zehnte zu schnell unterwegs gewesen. In dem auf 80 km/h beschränkten Streckenabschnitt überschritten 227 Verkehrsteilnehmer die erlaubte Geschwindigkeit um bis zu 20 km/h und werden gebührenpflichtig verwarnt. 109 Fahrer waren um 21 km/h bis 40 km/h zu schnell und müssen mit einer Bußgeldanzeige rechnen. Weitere 19 Verkehrsteilnehmer fuhren über 40 km/h zu schnell, weshalb ihnen ein zusätzliches Fahrverbot droht. Unrühmliche Spitzenreiter waren ein Audi- und ein Porsche-Fahrer, die im Abstand von nur zwei Sekunden hintereinander mit 151 km/h und 146 km/h gemessen wurden. Zusätzlich zu einem erheblichen Bußgeld werden Geschwindigkeitsüberschreitungen in dieser Höhe mit mehrmonatigen Fahrverboten geahndet. Überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen bei schweren Verkehrsunfällen mit Personenschaden. (sm)

Filderstadt (ES): Streifenwagen gestreift

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 27 ist am Sonntag eine Polizeibeamtin leicht verletzt und ein Streifenwagen beschädigt worden. Gegen 12.30 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Filderstadt zu einem Einsatz auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Ausfahrt Filderstadt-West / Plattenhardt gerufen. Ein 34-jähriger Motorradfahrer hatte auf dem Standstreifen angehalten, um seinen Schlüsselbund, den er verloren hatte, zu suchen. Der Fahrer des Streifenwagens hielt mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblicklicht ebenfalls auf dem Standstreifen neben der rechten Fahrspur an. Ein von hinten heranfahrender 45-jähriger Fahrer eines Lkw erkannte den Streifenwagen zwar, streifte aber dennoch mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren den Streifenwagen und beschädigte diesen im Heckbereich. Die Polizeibeamtin, die zum Zeitpunkt der Kollision die Beifahrertüre bereits geöffnet hatte und beim Aussteigen war, wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. (sm)

Ostfildern (ES): Bargeld gestohlen

Bargeld in noch unbekannter Höhe hat ein Einbrecher am späten Samstagabend aus einer Bäckerei in der Felix-Wankel-Straße in Nellingen gestohlen. Wohl gegen 22 Uhr drang der Unbekannte über ein Fenster in das Gebäude ein, wuchtete zwei Innentüren auf und durchstöberte diverse Schränke. Mit seiner Beute machte sich der Täter in der Folge aus dem Staub. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt. (mr)

Hochdorf (ES): Rauchende Hose

Eine offenbar unachtsam auf einem Herd abgelegte Hose hat am Sonntagmorgen zu einer Alarmierung der Rettungs- und Einsatzkräfte geführt. Gegen sieben Uhr rückten die Helfer in die Straße Aspenhof aus, da von Zeugen ein Kellerbrand in einem Wohnhaus gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine auf einem eingeschalteten Herd liegende Hose zu qualmen begonnen und dadurch einen Rauchmelder aktiviert hatte. Zu einem offenen Feuer war es noch nicht gekommen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 24 Wehrleuten vor Ort war, durchlüftete die betroffenen Räume gründlich. Verletzt wurde niemand. (mr)

Beuren (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 51-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonntagvormittag bei einem Sturz auf der Beurener Steige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zugezogen. Der Biker war mit seiner Yamaha gegen 11.40 Uhr die Steige abwärts unterwegs, als er im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam und in der ansteigenden Böschung von seiner Maschine stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn im Anschluss in eine Klinik. Sein Zweirad, an dem Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden war, wurde von Angehörigen versorgt. (mr)

Tübingen (TÜ): Politisch motivierte Farbschmierereien (Zeugenaufruf)

Wegen Verdachts der politisch motivierten Sachbeschädigung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen unbekannte Täter, die am Sonntagabend in Tübingen zugange waren.

Gegen 20 Uhr stellten Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes auf dem Marktplatz umfangreiche Farbschmierereien fest. Unbekannte hatten offensichtlich mit ihren mit blauer Farbe beschmierten Schuhen, unzählige Abdrücke auf dem historischen Granitpflaster hinterlassen. Die Spuren führten auch über die Buntsandsteintreppe des Rathauses, deren Stufen sich mit der Farbe vollsaugten. Die Höhe des mutmaßlich nicht unerheblichen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Auf mehreren am Rathaus angebrachten Plakaten und Transparenten fanden sich politische Parolen, die unter anderem die Grenzöffnung für Flüchtlinge forderten. Rund um den Sternplatz stellten die Einsatzkräfte weitere Transparente mit gleichen Parolen fest. Darüber hinaus hatten Unbekannte an zwei Seiten des Sternplatzes an den Durchfahrtsmöglichkeiten für Radfahrer mit Kleidungsstücken bestückte Barrieren aus Maschendrahtzaun und Stacheldraht errichtet. Die Barrieren wurden von der Polizei entfernt. Vom Grundstück eines Gebäudes in der Ludwigstraße aus, an dem ebenfalls entsprechende Transparente angebracht waren und wo sich mehrere Personen aufhielten, wurde dies teils mittels eines Megaphons missbilligend kommentiert. Weitere Farbschmierereien wurden am Montagmorgen im Bereich der Karlstraße/Mühlstraße auf dem Asphalt festgestellt. Die Kriminalpolizei bittet unter Tel. 07071/972-8660 um Zeugenhinweise. (ak)

Kirchentellinsfurt (TÜ): In Gartenhäuser eingebrochen

In zwei Gartenhäuser im Bereich der Mahdenstraße und im Bereich Faulbaum ist über das vergangene Wochenende eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 17.30 Uhr und Sonntag, 15 Uhr, drückte der Einbrecher die Türe zu dem Gartenhaus nahe der Mahdenstraße ein und verschaffte sich so Zutritt zu der Laube. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Im nahezu gleichen Zeitraum verschaffte sich möglicherweise ein und derselbe Täter gewaltsam Zutritt zu einem befriedeten Gartengrundstück im Bereich Faulbaum. Auch hier brach er ein Gartenhaus auf und ließ einen auf dem Grundstück mit einer Kette gesicherten, rot-schwarzen Rasenmäher der Marke Toro im geschätzten Wert von etwa 400 Euro mitgehen. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dußlingen (TÜ): Pedelec-Fahrerin touchiert

Eine medizinische Ursache dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagnachmittag an der Einmündung Hindenburgstraße / Uffenhofenstraße ereignet hat. Ein 75-Jähriger war gegen 15 Uhr mit seinem VW Golf auf der Straße Hindenburgplatz in Richtung Hechingen unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und im Vorbeifahren eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin touchierte. Die Radlerin stürzte nach der Berührung mit dem Fahrzeug, wobei sie leicht verletzt wurde. Anschließend bog der VW nach rechts in die Uffenhoferstraße ab und überfuhr ein Verkehrszeichen bevor der Wagen zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sein Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf etwa 3.500 Euro geschätzt. (cw)

Balingen (ZAK): Betrunken auf Autofahrer eingewirkt und Unfall verursacht

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren, die im Verdacht stehen, am Sonntagmorgen in betrunkenem Zustand auf einen Autofahrer eingewirkt und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge nahm ein 28-jähriger Renault-Lenker die beiden Personen gegen sieben Uhr im Stadtteil Frommern als Mitfahrer auf, um sie nach Hause zu fahren. Im Verlauf der Fahrt sollen die beiden Männer, die auf der Rückbank Platz genommen hatten, den Fahrer mehrfach an der Bekleidung gezogen und ihm ins Gesicht gefasst haben. Beim Abbiegen von der Espachstraße in die Untere Dorfstraße sollen sie den Fahrer trotz dessen Aufforderung, die Störungen zu unterlassen, erneut an der Bekleidung gezogen haben, worauf der 28-Jährige die Kontrolle über den Pkw verlor und der Wagen geradeaus über den Bürgersteig hinweg gegen einen Laternenmast prallte. Verletzt wurde niemand, allerdings dürfte sowohl am Renault als auch an der Beleuchtungseinrichtung ein Totalschaden in einer Gesamthöhe von zirka 3.400 Euro entstanden sein. Die beiden beschuldigten Mitfahrer waren einem Atemtest zufolge erheblich alkoholisiert. (mr)

