Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, Unfälle, Gartenhäuser aufgebrochen, Fahrzeug angezündet, Körperverletzungsdelikte

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Mehrere Autos beschädigt (Zeugenaufruf)

In der Paul-Pfizer-Straße sind am Samstagabend drei geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Um 23.40 Uhr schlugen zwei Unbekannte Männer auf drei abgestellte Fahrzeuge ein. Ein Anwohner und geschädigter Fahrzeughalter wurde durch die Geräusche aufmerksam und versuchte die Männer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Männer flüchteten schon beim Erkennen des Anwohners mit ihren mitgebrachten Fahrrädern. Die Männer werden wie folgt beschrieben: 1 Täter ca. 18 Jahre alt, 185 cm schlank, europäisches Aussehen, dunkle Jacke Kapuzenpullover, dunkle Jogginghose 2. Täter ca. 18 Jahre alt, 175 cm korpulent, europäisches Aussehen, dunkler Trainingsanzug mit Kapuze. Beide Personen führten jeweils ein Mountainbike mit sich welche nicht beschrieben werden können. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07121/942-3333 entgegen.

Pfullingen (RT): Pkw in Flammen aufgegangen (Zeugenaufruf)

Ein BMW ist am frühen Sonntagmorgen in der Seitenstraße lichterloh in Flammen aufgegangen. Gegen 04.40 Uhr wurde ein Anwohner durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Als er auf die Straße schaute konnte er zwei Männer sehen, welche den auf der Straße abgestellten BMW in Brand gesetzt hatten. Die Täter flüchteten mit ihren Fahrrädern in Richtung Weinbergstraße. Zur Beschreibung ist lediglich bekannt, dass die Täter Kapuzenpullover trugen und mit Fahrrädern unterwegs waren. Eine genauere Beschreibung war nicht möglich. Der entstandene Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zusammen mit Spezialisten der Kriminalpolizei hat das Polizeirevier Pfullingen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Pfullingen unter 07121/99180.

Metzingen (RT) - Versuchter Pkw-Aufbruch

Ein bislang unbekannter Täter hat Samstagnacht auf dilettantische Art und Weise versucht auf dem Bongertwasen einen Pkw aufzubrechen. In der Zeit von 20.00 bis 21.00 Uhr wurde ein 1er-BMW mehrfach angegangen. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Stadionparkplatz. Der Täter setzte insgesamt sechs Mal mit einem Hebelwerkzeug an dem Pkw an. Drei Mal an der Heckklappe, zwei Mal am Schiebedach und ein weiteres Mal an der Motorhaube. Zusätzlich riss er noch den hinteren rechten Türgriff ab. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen.

Wendlingen (ES): Kochtopf auf Herd vergessen

Wieder einmal hat ein Rauchmelder am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, in einer Flüchtlingsunterkunft in der Heinrich-Otto-Straße Schlimmeres verhindert. Ein Bewohner hatte einen Kochtopf unbeaufsichtigt auf dem Herd vergessen. Da der Rauchmelder aufgrund der Rauchentwicklung Alarm gegeben hatte, konnte die Feuerwehr rechtzeitig eingreifen sodass der Schaden in der betroffenen Küche gering und auf Herd und den Laminatboden begrenzt blieb. Nach entsprechender Belüftung konnten alle Hausbewohner, die zuvor das Gebäude verlassen hatten, wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.

Wendlingen (ES): Im Streit mit Messer zugestochen (Zeugenaufruf)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Samstagmittag, gegen 15.45 Uhr, ein 33-jähriger Tunesier mit einem bislang unbekannten Mann am Bahnhof in Streit geraten. Der zunächst lautstarke Disput führte schnell zu Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der Unbekannte seinem Kontrahenten mit dem Messer einen Stich im Halsbereich versetzte. Anschließend ergriff er die Flucht. Im Rahmen einer sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndung, bei der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, konnte der Unbekannte nicht mehr ergriffen werden. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 160 cm, kräftige Statur, Tuch um die Haare gebunden, schwarze Jogginghose, schwarze Jacke, schwarze Nike Schuhe, Brille und Bauchtasche. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht, welches er nach erfolgter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07024/920990 zu melden.

Esslingen (ES) - Fußgängerin angefahren

Samstagvormittag ist es in der Esslinger Innenstadt zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Kurz vor 10.00 Uhr beabsichtigte eine 86-jährige Frau auf dem Zebrastreifen die Abt-Fulrad-Straße vom Marktplatz herkommend Richtung Stadtkirche zu überqueren. In diesem Moment versuchte dort ein 63-jähriger Mann mit seinem Renault Geländewagen verkehrsbedingt rückwärts zu fahren. Hierbei übersah er die Fußgängerin. Er streifte sie mit seinem Fahrzeugheck, so dass die ältere Dame zu Boden stürzte. Sie musste anschließend mit dem Rettungswagen verletzt in eine Klinik gebracht werden. An dem Renault entstand kein Sachschaden.

Esslingen (ES) - Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Im Laufe des Samstagnachmittages ist es im Bereich des Esslinger Bahnhofes zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Was der Grund der Streitigkeiten war, ist bislang unklar. Es ging auf jeden Fall so weit, dass ein 38-jähriger Mann einem 39-jährigen Mann mit der flachen Hand mehrfach ins Gesicht schlug. Dieser wehrte sich und streckte seinen Gegner mit einem Faustschlag nieder. Als die hinzugezogene Polizei versuchte den Mann mit Hilfe des DRK zur Behandlung in eine Klinik verbringen zu lassen, leistete er massiven Widerstand. Der Mann wurde immer renitenter und schlug nach den eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Schlussendlich wurde er auf Grund einer alten Verletzung dann doch noch in einer Klinik untergebracht.

Nürtingen (ES) - Gartenhausaufbrüche

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Nürtingen-Oberensingen, in der Kleingartenanlage Plätschwiesen zu mehreren Gartenhausaufbrüchen gekommen. Insgesamt drei Freizeithäuser wurden von unbekannten Tätern angegangen. An zweien wurde die Türe aufgebrochen, beim dritten wurde ein Fenster aufgehebelt. Die Täter nahmen Werkzeug und Felgen im Wert von mehreren 100 Euro an sich. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa die gleiche Summe belaufen.

Tübingen (TÜ) - Fußgänger von Pkw erfasst

Trotz "Rotlicht" hat am Samstagabend ein 76-jähriger Mann versucht die B 27 zu überqueren. Aus bisher her unbegreiflichen Gründen beabsichtigte der Mann kurz nach 19.00 Uhr mit seinem Hund die Stuttgarter Straße von der Königsberger Straße herkommend in Richtung Schweickhardtstraße zu überqueren. Einem 25-jährigen VW-Fahrer, welcher zum gleichen Zeitpunkt in Richtung Stadtmitte unterwegs war, gelang es nicht mehr einen Aufprall zu vermeiden. Die Ampelanlage hatte für den Fahrzeugverkehr "grün" gezeigt. Der 76-Jährige wurde auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Am VW entstand Sachschaden in einer Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro.

Mössingen (TÜ) - Vorfahrt missachtet

18.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Samstagnachmittag in Mössingen-Belsen ereignet hat. Kurz vor 17.00 Uhr war ein 43-jähriger Ford-Fahrer auf der Öschlestraße unterwegs, mit der Absicht die Eugen-Gauss-Straße zu überqueren. Hierbei übersah er jedoch die vorfahrtsberechtigte 23-jährige Fahrerin eines Peugeot, welche gleichzeitig besagte Eugen-Gauss-Straße befuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde dabei keiner der Insassen verletzt.

Hechingen (BL) - Betrunken in Ladebordwand geprallt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Hechinger Innenstadt zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall gekommen. Kurz nach 03.00 Uhr fuhr ein 39-jähriger Mazda-Fahrer von der Heiligkreuzstraße herkommend in den Obertorplatz ein. Auf Grund seines alkoholisierten Zustandes übersah er dort wohl einen Lkw, bei dem die Ladebordwand heruntergeklappt war. Der Fahrer des besagten Lkw war im Begriff Backwaren von diesem abzuladen. Der Pkw prallte ungebremst in die Ladebordwand, welche sich etwa 20 cm über dem Boden befand. Der Lkw-Fahrer, welcher zu diesem Zeitpunkt auf dieser stand, konnte sich mit einem Sprung herunter in Sicherheit bringen. Die Ladebordwand bohrte sich einen knappen halben Meter in die Fahrzeugfront des Mazda. Den 39-Jährigen beeindruckte dies nicht sonderlich. Er legte den Rückwärtsgang ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die hinzugerufene Polizei musste jedoch lediglich der Ölspur folgen, welche der stark beschädigte Pkw hinterlassen hatte. Das Fahrzeug konnte nur wenige Minuten nach dem Unfall samt Fahrer in der Schillerstraße angetroffen werden. Offensichtlich waren beide, Pkw und Fahrer, nicht mehr in der Lage weiterzufahren. Während der Mann unverletzt blieb, erlitt sein 16 Jahre alter Mazda einen wirtschaftlichen Totalschaden in einer Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. Bei der Anzeigenaufnahme stellte die Polizei dann fest, dass der Pkw-Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, was zu einer Blutentnahme und einem vorläufigen Führerscheinentzug führte. An dem Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

