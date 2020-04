POL-RT: Zwei Männer tot aufgefunden (Filderstadt)

Polizeipräsidium Reutlingen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Filderstadt (ES):

Am Donnerstagabend sind in einem Zimmer einer städtischen Unterkunft in Bonlanden zwei 43 und 51 Jahre alte Bewohner tot gefunden worden. Ein besorgter Nachbar hatte gegen 21.30 Uhr nach den beiden Männern geschaut, nachdem diese bereits seit einigen Tagen nicht mehr gesehen worden waren. Im Zimmer fand er die Leichen der Männer vor und alarmierte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen, die derzeit noch andauern. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod der beiden als langjährigen Drogenkonsumenten bekannten Männer liegen bislang nicht vor. (cw)

