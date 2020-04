Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Rasenmäher gestohlen, Unfall mit Motorradfahrer, Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Biker ins Krankenhaus gebracht

Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag verletzt worden. Der Mann befuhr mit seiner BMW gegen 17.15 Uhr die L 211 von Grabenstetten in Richtung Bad Urach, als er in einer Rechtskurve ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn rutschte und zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten im Anschluss in eine Klinik. Sein Kraftrad, an dem sich der Sachschaden auf rund 1.500 Euro beläuft, wurde von einem Angehörigen versorgt. (mr)

Esslingen (ES): Zigaretten gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Tabakladen, der aktuell in einem freistehenden Container am Bahnhofsplatz untergebracht ist, ist in der Nacht zum Donnerstag ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Unbekannte verschaffte sich zwischen 20.20 Uhr und 8.20 Uhr über ein Fenster, das mit einem Gitter und einem Rollladen gesichert war, äußerst gewaltsam Zutritt zum Innenraum. Dort entwendete er nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Stangen Zigaretten. Ob der Täter noch weitere Beute machte, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rauchmelder schlägt Alarm

Einem Rauchmelder und einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Donnerstagvormittag in Echterdingen ein unbeaufsichtigter und eingeschalteter Herd nicht zu Schlimmerem geführt hat. Gegen 10.40 Uhr bemerkte ein Anwohner der Humboldtstraße den Alarm und leichten Brandgeruch aus einer Wohnung und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren bereits leichte Rauchschwaden an einem gekippten Küchenfenster im ersten Obergeschoss zu erkennen, worauf die Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam öffnete. Wie sich herausstellte, hatten die Bewohner beim Kochen das Essen auf dem Herd vergessen und die Wohnung verlassen. Ein Schaden am Gebäude oder der Einrichtung entstand nicht. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. (mr)

Rottenburg (TÜ): Rasenmäher von Sportgelände entwendet (Zeugenaufruf)

Bei den Ermittlungen zum Diebstahl von drei Rasenmähern von einem Sportgelände in der Burgstraße in Weiler bittet das Polizeirevier Rottenburg um Zeugenhinweise. In der Zeit seit Donnerstagabend, 26.03.2020, hebelte ein Krimineller die Blechtüren zweier Lagergebäude auf und entwendete zwei Motorrasenmäher der Marken Honda und Toro sowie einen roten Aufsitzmäher, ebenfalls des Herstellers Honda. Der Gesamtwert der Geräte wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zum Abtransport der Beute dürfte ein größeres Fahrzeug eingesetzt worden sein. Die Tat wurde am heutigen Donnerstag, gegen 9.30 Uhr, bemerkt. Zeugentelefon für Meldungen verdächtiger Wahrnehmungen oder für Hinweise zum Verbleib der Rasenmäher: 07472/9801-0. (mr)

Rangendingen (ZAK): Aufbruch eines Gartenschuppens

Zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, hat sich ein unbekannter Täter im Ortsteil Höfendorf gewaltsam Zutritt zu einem Gartenschuppen verschafft. Nachdem der Täter über einen Zaun auf das Grundstück in der Straße Obere Gärten gelangt war, hebelte er eine Tür des Schuppens auf und durchwühlte im Inneren mehrere Schränke. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Rückfragen bitte an:

Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell