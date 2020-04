Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist aufgetreten; Gefährliche Fahrweise; Streitigkeiten; Verkehrsunsicherer Transporter; Verkehrsunfälle, Einbruch in Schule

Reutlingen (ots)

Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Ein Exhibitionist hat am Dienstagnachmittag in der Pomologie sein Unwesen getrieben. Eine 25-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad kurz nach 17 Uhr durch die Grünanlage. Hierbei entdeckte sie einen bislang unbekannten Mann am Gebüsch bei einer Parkbank, der bei geöffneter Hose sein erigiertes Glied stimulierte. Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: Er ist zirka 180 cm groß, etwa 50 bis 60 Jahre alt und hat dunkle, kurze Haare. Der Unbekannte war mit einer schwarzen Jacke und Hose bekleidet. Hinweise werden an das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. (ms)

Dettingen (RT): Gefährliche Fahrweise B 28 (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Bad Urach sucht unter der Telefonnummer 07125/946870 nach Verkehrsteilnehmern, die am Dienstagvormittag durch die Fahrweise eines Pkw-Lenkers auf der B 28 gefährdet worden sind. Eine Streife des Polizeipostens war um 11.43 Uhr auf der Bundesstraße von Metzingen herkommend unterwegs. An der Anschlussstelle Dettingen/West fuhr der Lenker eines Skoda Fabia ohne anzuhalten auf die Bundesstraße ein. Ein Fahrzeug vor dem Streifenwagen und die Polizeistreife konnten nur durch eine Vollbremsung einen Unfall vermeiden. Beim Einfahren auf die B 28 kam der Skoda zudem aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn, so dass der Verkehr in Richtung Metzingen ebenfalls stark abbremsen musste. Unter Verwendung der Sondersignale wollten die Beamten den Skoda anhalten. Der Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt fort. Auf einem geraden Streckenabschnitt konnte der Skoda überholt und gestoppt werden. Als sich ein Beamter dem Fahrer näherte, gab dieser Gas und fuhr weiter. An der Anschlussstelle Dettingen/Ost musste das Fahrzeug letztendlich vor einer roten Ampel auf dem Linksabbiegestreifen anhalten. Einem Polizisten gelang es, den Fahrzeugschlüssel abzuziehen, bevor der Fahrer erneut weiterfahren konnte. In dem Skoda war ein 90 Jahre alter, offenbar orientierungsloser Mann unterwegs. Er wurde von der Polizeistreife mit zur Dienststelle verbracht und im Anschluss Angehörigen übergeben. (ms)

Münsingen (RT): Streitigkeiten in Flüchtlingsunterkunft

Zu einer Flüchtlingsunterkunft in der Hauptstraße mussten Beamte des Polizeireviers Münsingen am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, mit zwei Streifenwagen anrücken, nachdem dort vier Bewohner aneinandergeraten waren. Beim Eintreffen der Polizei war die Auseinandersetzung bereits beendet. Wie sich herausstellte, dürften bereits länger andauernde Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Familien zunächst zu einem verbalen Streit geführt haben, der anschließend in Handgreiflichkeiten mündete, in deren Verlauf wohl auch ein Feuerlöscher als Schlaginstrument eingesetzt worden sein soll. Zwei der Kontrahenten wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Schrott-Lkw aus dem Verkehr gezogen

Einen nicht nur erheblich überladenen, sondern auch in einem technisch desolaten Zustand befindlichen Mercedes Sprinter haben Spezialisten der Verkehrspolizei Esslingen am Dienstagnachmittag auf der B 10 aus dem Verkehr gezogen. Gegen 16 Uhr war der Lkw den Beamten in Richtung Göppingen fahrend aufgefallen. Wie sich bei der nachfolgenden Kontrolle herausstellte, war das Fahrzeug nicht nur um weit über 50 Prozent deutlich überladen, die Ladung aus Baumaschinen, Bauschutt und Zementsäcken war gänzlich ungesichert. Nicht schlecht staunten die Polizeibeamten aber über mehrere lose auf der Ladefläche mitgeführte Batterien. Wie sich herausstellte war die Lichtmaschine an dem Transporter ausgefallen, sodass der Wagen über die Batterien auf der Ladefläche mit Strom versorgt wurde. Da der Sprinter weitere technische Mängel wie abgefahrene Reifen, einen scharfkantigen Unfallschaden und mangelhafte Bremsen aufwies, wurde er einem technischen Sachverständigen zugeführt. Dieser stellte weitere gefährliche Mängel an dem Fahrzeug fest. Der Sprinter wurde nach der Begutachtung zu einer Werkstatt begleitet und dort außer Betrieb gesetzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Lustnau erlitten. Ein 40 Jahre alter Mercedes-Lenker war kurz nach 16 Uhr von der Bismarckstraße nach links in die Düsseldorfer Straße abgebogen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 63-jährige Radfahrerin. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, musste sie auf den Gehweg ausweichen. Hierbei kam die Radlerin zu Fall und zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): In Schule eingebrochen

In der Zeit von Dienstag, 15 Uhr, bis Mittwoch, kurz vor sieben Uhr, ist in eine Schule in der Tübinger Südstadt eingebrochen worden. Über ein eingeschlagenes Kellerfenster gelangte der bislang unbekannte Täter in das Gebäude in der Hügelstraße. Im Inneren durchwühlte er mehrere Schränke. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Hechingen (ZAK): Beim Überholen gegen Sattelzug geprallt

Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der B 27 entstanden. Ein 55-Jähriger war kurz nach 12.30 Uhr mit seinem VW Caddy auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Bodelshausen wollte er auf der zweispurigen Straße einen Sattelzug überholen. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der Caddy-Lenker während des Überholmanövers gegen den Lastwagen, worauf der Sattelzug zwischen Zugmaschine und Auflieger einknickte und den VW nach links gegen die Mittelleitplanke drückte. Der Caddy war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

